港大中醫學院到內地實習須打針　長期病學生亦不能豁免

早前有5所大學公布師生在新學年接種新冠肺炎疫苗的要求，以達到分配宿舍等安排。近日香港大學中醫藥學院亦通知準備到內地實習的學生，他們即將到內地實習的醫院，要求所有學生均需接種疫苗，並安排學生在今(25日)於社區疫苗接種中心打由內地及德國合研的復必泰疫苗。有學生指，學院不接受醫生證明，就算學生有長期病或高血壓等仍不能豁免。東網正向學院查詢。

翻查港大中醫藥學院中醫全科學士(全日制)學位課程資料，學生需在第6學年於內地知名中醫藥大學院屬醫院進行為期40周的畢業實習，未能完成實習者則亦未能畢業。

有5年級學生表示，學生在上月初收到學院的電郵，當中提到接種疫苗的安排，當時指上海中醫藥大學附屬曙光醫院指，希望實習的同學先在港打針，而昨日(24日)學院再向學生發電郵，指上海中醫藥大學收到曙光醫院的通知，因應最新疫情防控要求，醫院現只接收打過疫苗的學生到醫院實習，「接種疫苗後便可進入醫院進行實習」，並安排學生今日在鴨脷洲體育館接種復必泰。

有學生指，學院提供兩個選擇，一是今日立即打第一針，完成兩針後即於5天內前往上海實習，「講明不論有高血壓、長期病、家族病，有任何醫生證明都不能豁免」，否則學生未能實習，只能選擇延期畢業或放棄學業。

學生又指，學院有關安排令有哮喘病的同學亦迫於無奈接種疫苗，而今年有26名同學去實習。以他所知，昨日仍有15名同學未打針，今日有10名同學到上述中心打復必泰，餘下5名同學未知有何安排。學生曾向學院建議讓學生轉到其他醫院實習，但學院指未能安排。

他表示，在下月1日已完成打針的學生可照到上海，並在7月19日開始實習；而在今日才打針的同學，打完2針後在6月20日或之前到上海，同日開展實習。該名學生質疑學院在是次安排上，「只服從內地(醫院)安排，罔顧學生安全」。