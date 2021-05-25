議員怒轟港台節目問題多嘥公帑　李百全稱會按機制跟進

針對年耗逾10億港元公帑營運的香港電台（港台）問題多多，政府於年初發表逾百頁報告，羅列港台至少7宗罪，包括批評編輯管理制度存有缺失等。資訊科技及廣播事務委員會今午（25日）召開特別會議，多名議員炮轟港台節目問題多多，人手冗餘，浪費公帑。

議員廖長江不滿港台節目過去有偏差，批評港台完成拍攝不符合要求節目，事後再抽走不准播出，做法浪費公帑。另一議員鍾國斌關注當節目出現問題被抽走後，當局如何確保外聘團隊製作的符合標準。而議員田北辰則炮轟港台年花7,000萬港元合約員工，提及其他傳媒機構用更少人手，直言市民亦分不出兩者質素有何分別。

廣播處長李百全回應在上任後抽走3個港台節目，分別為《香港故事》、《議事論事》及《鏗鏘集》，指有關節目已在3月中引入編輯委員會制度前已完成制作。對於《議事論事》加入六四長跑片段引發爭議，李指編輯委員會已審視90%內容，惟制作團隊未經同意下加入片段，偏離編輯管理機制，故在節目上架後剪走相關內容。

李百全又透露，《鏗鏘集》目前已改由外聘團隊進行製作，直至相關調查完成，期間會安排原有製作團隊擔任其他工作。李指出，若有員工刻意違反編輯方針，如該員工屬公務員，會按機制處理，包括展開紀律處分，或根據《公共財政條例》追討損失。他又指，港台有資源聘請外聘製作團隊，有關團隊有製作公共事務節目的經驗，亦要按新的編輯委員會制度製作節目。

政府在今年2月19日發表《香港電台的管治及管理檢討報告》，大數港台至少7宗罪，例如編輯管理制度有缺失、處理投訴機制欠透明度，以及人力資源重疊等。政府及後委派本身是政務官的李百全空降港台，他自3月1日擔任廣播處長後連番出手，包括臨時抽走被指有問題的節目不准播出，同時增設廣播處長顧問一職協助檢討港台內部的編輯管理問題。此外，港台近月亦引入新的編審機制，員工須先向編輯委員會提交書面建議，經委員會同意後才獲准製作節目。