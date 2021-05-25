樹木管理政府部門互卸欠規劃　議員促借鑑東方藍圖創願景

立法會發展事務委員會今日(25日)召開會議，討論本港城市林務管理。港府目前以綜合管理方式管理全港逾百萬棟樹木，有議員狠批綜合管理如同讓部門各自為政，直斥「部門互相推卸責任已經見怪不怪」；又支持東方報業集團（下稱東方）日前提出的「路邊樹木種植理想藍圖」，要求港府考慮東方藍圖倡議，統一規劃路邊樹木，屆時既可減少塌樹意外，又令市民可欣賞整齊且安全的綠化美景。

本港現時約有170萬棵由港府負責恒常護養的樹木，其中約100萬棵樹位於人流車流高的地點。政府指由於全港樹木眾多及分布極廣，故一直採用綜合管理方式處理樹木，即由負責管理相關政府設施或土地的部門同時負責其管轄範圍內的樹木，而發展局轄下綠化、園境及樹木管理組則會作整體統籌。

議員劉國勳直斥港府在樹木管理方面欠缺統一規劃，如今的綜合管理方式更造成政出多門；他舉例如有公共屋邨出現塌樹，而倒下的樹木攔截了邨外的道路，此事上就已牽涉多個部門，包括房屋署、路政署、運輸署及食物環境衞生署。劉又批評負責統籌的管理組往往在實際管理上欠缺話語權，僅向不同部門提供相關作業指引，造成管理不彰。

劉國勳提到東方提出的「路邊樹木種植理想藍圖」，認同當中倡議馬路與行人路旁的植物栽種要高矮有序地作出統一規劃，種植樹木時共分多排。即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。他建議港府可將以上倡議納入綠化總綱圖作考慮，讓市民即使在颱風下較安全地出行，平日亦可欣賞到賞心悅目的樹景。