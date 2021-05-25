2016年立法會選舉種票案　的總幹事等4人承認作出舞弊行為罪

2016年立法會資訊科技界選舉發生賄選及種票勾當，致使多人以虛假資歷登記成為該界別的選民。的士司機從業員總會（下稱的總）5名理事會成員被指提供利益，誘使9名親友參與種票。該14人分別串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪、串謀詐騙罪、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪等共12項罪名，案件今（25日）在區域法院開審，其中的總幹事雷亞福等4名被告承認控罪，另有2名被告的控罪則在法庭存檔，2人當庭釋放，餘下8名被告則不認罪候審，法官押後至明日繼續聆訊，屆時會處理已認罪被告的案情。

14名被告依次為李為民（52歲、的總會務總監）、楊耀鴻（33歲、的總副秘書長）、潘秀芳（51歲、的總文員）、王宣麗（44歲、的總財務總監）、雷亞福（45歲、的總幹事）、雷偉芳（39歲、會計文員）、雷麗芳（42歲、主婦）、雷麗梅（45歲、收銀員）、雷敬賢（23歲、學生）、陳永鏗（22歲、學生）、郭家健（22歲、學生）、林澤謙（22歲、學生）、吳嘉浩（21歲、髮型屋助理）及陳琪南（48歲、建築工人）。

李為民、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢被控於或約於2016年4月14日至9月4日期間，一同串謀和與其他身份不詳的人串謀，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向36名人士提供每人1000元，作為投票予某候選人的誘因。除了李否認控罪外，其餘3名被告都承認控罪。

另外，李為民、楊耀鴻、潘秀芳及王宣麗被控於或約於2016年4月12日至9月4日期間，一同串謀和與岑汝眉、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢及其他身份不詳的人串謀詐騙選舉事務處，即不誠實地以虛假專業資格或學歷，替240人申請成為電機暨電子工程師學會香港分會會員，並向選舉事務處申請並成功登記資訊科技界選民。上述4名被告否認控罪。

雷亞福、雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅、雷敬賢、陳永鏗、郭家健、林澤謙、吳嘉浩及陳琪南則各於被控或約於2016年5月21或22日在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而分別接受700至1000港元作為其投票予某候選人的誘因。雷亞福及陳琪南認罪，餘下各被告否認控罪，惟其中雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅及雷敬賢的控罪在法庭存檔。由於雷麗芳和雷麗梅沒有牽涉任何控罪，當庭釋放。