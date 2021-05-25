2男涉違禁聚令　官指控方舉證不足判無罪

去年5月有大批人群在旺角聚集，當中9人被票控違反禁聚令，其中2人否認控罪，早前於九龍城裁判法院受審。裁判官梁嘉琪今天（25日）就案件裁決，裁定2人罪名不成立。不過裁判官認為2人事發時所身處的位置及行為可疑，因此拒絕他們向控方申索訟費的申請。

本案2名被告分別是17歲學生陳生樹及24歲廚師楊家榮。傳票指2人在2020年5月8日，在山東街40號地下外參與受禁群組聚集。審訊時控方傳召現場之督察作供，指當晚10時許約有50人聚集在事發地點，部分人罵警察，也有人叫口號。他先後2次發口頭警告，惟包括2名被告在內的9人仍無動於衷。首被告陳生樹自辯稱，當時正欲幫助警方，尋找現場由高空擲雞蛋的人；次被告楊家榮則表示事發時是為了讓路予警方推進，才會站在一邊。

裁判官裁決時指，呈堂片段聽不到有人罵警察，警員的證供亦從沒有提及實際罵警的內容，故控方未能確立2名被告的共同目的。此外，2人被截停時均身處在行人路，分別站在9名被票控市民的左右兩端，認為法庭不能排除2名被告的辯解，故裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證，控罪因此不成立。