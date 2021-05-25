聲稱派防疫物資　男子違禁聚令被判緩刑

今年4月一名男子聲稱在旺角擺檔與其他人派發防疫物資時，被警方指涉嫌違反禁聚令，並票控他們一項參與受禁群組聚集罪。他否認控罪受審，案件今天（25日）在九龍城法院審結，被裁定罪成。裁判官鄭念慈指，沒有任何證供顯示被告當日是在派物資，又指法例目的是防疫，但被告的行為就增加疫情傳播風險。裁判官最後判被告入獄14天，緩刑18個月。

傳票控罪指，被告陳昀耀在2020年4月19日，在西洋菜南街近奶路臣街，在無合法權限或合理辯解的情況下參與受禁群組聚集。控方案情指，警方當日收到投訴指，有人在案發地點聚集，於是到場處理。警員甫抵埗，人群便散去，惟當中4男3女沒有離開，他們圍着一張長枱或坐或站，枱上除放有口罩的防疫物品外，還有籌款箱及寫有「香港加油」、「齊上齊落」等字眼的標語。

裁判官裁決指，作供警員誠實可靠，他信納該警員的觀察，即事發時沒有人在檔口派發或領取防疫物資。雖然長枱上放着口罩等物品，但從沒有證供支持被告派物資的說法，枱上也沒有任何宣傳資料，提及被告即將在何時派物資，因此不接納被告的辯解。由於聚集人數超過當時條例訂明的4人，而他們站得十分接近，加上被告沒有免責辯護，故裁定被告罪成。