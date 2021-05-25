罕見病亨廷頓舞蹈症治療現曙光　患者家屬稱感被救贖

亨廷頓舞蹈症，病人的四肢會跳舞般不停擺動，故稱為「舞蹈症」，是一種罕見遺傳疾病，遺傳機率高達50%，一般發病年齡在30至45歲，隨病情惡化，神經損傷會導致患者身體不協調及認知思維能力下降，現時的藥物只能緩解症狀，屬無法根治的「絕症」。香港中文大學聯同美國、意大利兩所大學的合作研究揭示亨廷頓舞蹈症的發病機理，並研發出一種新藥，為患者以及家屬帶來龧光，惟負責研究的學者指，因經費問題及未有本港亨廷頓舞蹈症病人名冊的關係，距離成功面世「只走了約3分之1的路。」

中大生命科學院教授陳浩然指出，團體發現一種名為DB213的小分子藥物，在小鼠模型實驗中能顯著改善因亨廷頓舞蹈症引起的運動障礙，將進一步改良藥物以提升療效，相信除了亨廷頓舞蹈症，DB213也可用於其他罕見神經性疾病，包括多種脊髓小腦萎縮症。他透露，如進展順利將於6月發展進一步測試，惟面對資金及未有病人名冊的問題，並指欠缺病人名冊即無從得知本港有多少患者以及他們的病況，將會影響臨床實驗的機會。他又指，藥物研發一般分3部分，需時15年，形容只走了3分1的路途。

這個絕症早前曾經出現過曙光，外國有就針對亨廷頓舞蹈症研究出新療法，並已在18個國家招募791名患者參與第3期臨床研究，但最終於經歷早期的安全警示後，在數據委員會宣布停止研究。對於有新藥可望根治絕症，家族遺傳史有亨廷頓舞蹈症病歷的阿東表示，曾經由有希望變落空，無力感很重，形容再有新希望覺得被「救贖」。

他又指，家族自外公一輩起有剛好50%人發病，形容媽媽病況「正宗」，不外乎手腳失控的症狀，直言暫時仍有能力照顧，但繼續惡化就不得而知。對於遺傳機率高達50%，他直言暫時不會考慮拍拖、組織家庭，「如何開口跟人說我是50%有機會病發的人」，又指打算檢驗基因但因輪候時間長故仍未排到。

另一名家族遺傳史有亨廷頓舞蹈症病歷的Ken則指，年約70的母親發病近20年，近10年開始臥病在床，舌頭、手腳已不能郁動，只會不自覺抽搐。他續指，自己一方面要承受照顧者的壓力，另一方面會擔心自己會遺傳有發病的基因，惟他稱並不會作基因檢驗，希望「畀個希望自己」，又自嘲心態矛盾。