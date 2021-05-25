為非港人接種疫苗　林正財辯稱新冠病毒狡猾多變

港府為求谷針頻出新招，今日(25日)宣布非香港居民可免費接種新冠疫苗。行政會議成員林正財今日出席一個活動後表示，因當初擔心香港市民會很踴躍接種疫苗，加上認為本地人應有接種優先權，故當初未有涵蓋非港人。他又指，當局一直有就安排作商討，直到目前接種中心有足夠容量接受更多人士打針，故開放予非香港居民接種。

被問到會否擔心措施令本地人不夠針，林認為不需要為此太過擔心，因當局已購買1,500萬劑疫苗，足以供750萬人打2劑，即使將來開放予青少年群組，亦有足夠的配額，即使再購買疫苗亦不難。

至於會否擔心被質疑用公帑補助非本地人？他否定有關說法，指病毒不分種族，所有因各種原因逗留香港的人士，均有機會受感染及傳染他人，認為從防控角度上，有關安排屬合理。他續指，若他們願意接種，亦是保護其他未能接種疫苗的病人，為防疫工作付出。

他又形容新冠病毒「狡猾」，變種情況較多，即使本地疫情受控，但周邊地區「一時的受控，不代表永遠的受控」，認為仍需依靠高接種率控制疫情。