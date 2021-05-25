調查指逾半受訪者不信任政府　9成市民認為禁聚令過嚴

香港民意研究所今（25日）發布最新的特首及特區政府民望，結果顯示最新民情指數為70.4，比上月統計下跌0.3，數字可以視為過去20年來最差的兩個百分比。而受訪者對政府的不信任程度亦比上次調查上升了2%，為54%，只有31%的受訪者表示信任政府。

民意研究所於本月17至21日訪問了1,004名市民，當中受訪者對特區政府的滿意率為17%，比上月的調查結果下跌2%，不滿率則為63%，比上月上升4%。至於社會狀況評價的滿意淨值全部均為負值，分別為政治-40%、經濟-43%和民生-44%。在特首林鄭月娥的民望方面，最新的評分為30.8分，支持率只有18%，不足兩成，更有逾40%的受訪者給予林鄭月娥零分。

民意研究所亦公布了最新的限聚指數，在8511人組群的受訪者中，有63%表示不滿意政府的抗疫表現。民研又在本月17至24日以電郵訪問了6553名市民，96%的受訪者認為禁聚令太緊，更有63%的受訪者認為現時應完全撤銷禁聚令。

酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，酒吧、卡拉OK或其他娛樂場所在今年經歷了5個月的停業，即使復業亦附帶不少條件。梁批評政府經常「搬龍門」，例如要求餐飲和酒吧業增設通風設施，當業界以為聽從政府後可爭取放寬，政府卻又增加要求，或將放寬標準和疫苗接種率掛鈎。梁反問政府是否逼市民接種疫苗？又認為市民不願接種疫苗可能因為對政府的信任度不足，更笑稱若政府呼籲市民不要接種疫苗，市民就會「一窩蜂」地接種。

黃大仙區議會主席許錦成指，調查中表示信任政府的受訪者只有31%，若市民不信任政府，「點谷針都無用」。許指去年黃大仙區曾經是疫情重災區，但當區居民卻感受不到政府的關懷，認為政府需展現出急市民所急，才能提升信任度和接種率，經濟發展亦會自然加快。

許又指，現屆政府任期只餘約半年時間，難以推行大型政策，而市民大多只希望能有效地控制疫情、禁聚令盡快放寬。他建議政府可以推行一些民生政策，例如60歲以上長者乘車優惠，自從去年施政報告後亦無甚進展，應加快落實。