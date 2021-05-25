驗車無期市民受苦　議員促增加名額

疑黑幫「排隊黨」攻佔驗車中心，令普通市民購買水貨車後落地無期，甚至無奈屈服付款買籌驗車。據悉，浩蕩成軍的「排隊黨」每周掃盡驗車籌，不少準車主及代理車行均深受其害，「屢戰屢敗」，卻仍預約驗車無期。有人的愛車已封塵數月，亦有車行未能向客人交貨「坐艇」。他們叫苦連天，黑幫分子則賺個盆滿缽滿，每個排隊籌叫價介乎2,500至3,000港元不等，以每個籌均價2,300元計算，每月收入可以高達超過20萬港元，稱得上坐收巨利。

據了解，土瓜灣驗車中心明天(26日)將加開特別期，一眾「排隊黨」早已蠢蠢欲動，早於今午(25日)3時半，已經在中心外排隊，更搬來摺櫈及準備雨傘，打算在此度過一天。現場所見，排隊人士多以大媽為主，相信與昨日(24日)的排隊黨為同一班人，即有人疑連續兩日排隊取籌。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌議員表示，「排隊黨」的出現反映了政府現時的安排存在漏洞，當需求大於供應時，相關活動便會應運而生，而且疫情開始緩和，市民逐漸回復正常生活，惟運輸署驗車中心仍然維持特別上班安排，反映當局的處理手法已不合時宜。要杜絕「排隊黨」，應從根源解決問題，當局需要增加驗車名額，甚至增設驗車中心，令黑幫分子無從入手，自然退出市場。