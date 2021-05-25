消息指「爆眼女」眼球無爆裂　議員質疑扮失明真煽動

東網獨家披露於前年8月11日，在反修例衝突中受傷的「爆眼女」，於去年9月底已離港赴台，她「走佬」時雙眼炯炯有神，精神健康無礙，有消息指，她的醫療報告顯示眼球並無爆裂，視力未受太大影響，只是眼部周圍受傷流血。

被問及會否向醫管局索取醫療報告時，議員葛珮帆表示據她了解，報告寫得模棱兩可，沒有清晰交代如何受傷，只說明有受傷但沒有失明。她憂慮公開報告涉私隱問題，但警方可用以調查。她批評，對方出院後仍召開記者會，質疑對方假扮失明，涉煽動非法集結及暴亂。她又認為，警方應該調查協助其舉行記者會的人士，及有關資金來源。又認為爆眼女竟可申請法援，更可指定香港大律師公會主席夏博義協助，認為「極之不合理、好離譜」，批評法援制度存有嚴重問題，未來將於立法會司法及法律事務委員會跟進法援申請制度問題。

消息又指，警方對「爆眼女」的刑事調查未完結，包括她受傷當日有否參與暴動或非法集會，並會尋求律政司意見，是否要採取進一步行動，但她未有受限制出境。警方回覆不評論個別報道。

對於有指醫管局在事件中包庇造假，刻意隱瞞個別病人情況，醫管局發聲明指並不認同，亦非事實。該局重申，一直配合警方調查，並已依法向警方提供有關醫療紀錄，加上得悉當時事件已進入法律程序，醫管局與有關部門均須尊重及遵守有關程序的限制。在未得到病人同意，醫管局或公立醫院不會向公眾或傳媒，披露個別病人的具體臨床情況。