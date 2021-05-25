假難民禍港　7年燒60億公帑　本年度再耗12.7億元

假難民多年來浪費公帑資源，利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，影響本港治安之餘，更濫用政府提供的福利，狂燒公帑，過去7個財政年度已使用的公帑高達60億港元，惟港府仍打算為免遣返聲請人接種疫苗。

保安局預計，2021/22年度將用12.7億港元處理免遣返聲請及相關工作，較去年度上升超過2.6億港元，增幅逾25%。當中「公費法律支援」項目增幅接近八成，由去年度的1億港元，增至1.8億港元；而「人道援助」項目，新一年度預算更超過7億港元，較上一年度增加32%。

假難民濫用免遣返聲請機制逗留本港，遺禍社會，他們不但從事黑工，搶走本地工人飯碗，更無惡不作，涉及販毒、傷人、藏武及打劫等罪案，無日無之，甚者是協助黑社會作奸犯科，持續影響本港治安。而在今年1至2月，有152名擔保外釋非華裔人士因為干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人士，當中有64人干犯店舖盜竊、18人為雜項盜竊、17人為傷人及嚴重毆打、15人涉嚴重毒品罪行、7人干犯嚴重非法入境罪行等，同期亦有43人因打黑工而被拘捕。

事實上，去年本港總體罪案為63,232宗，有934名俗稱假難民的免遣返聲請人士被捕，較前年的657人上升42%，多涉及店舖盜竊、雜項盜竊及嚴重毒品案件。

保安局指出，前年初有1.1萬宗聲請個案，今年初已減少至約560宗尚待處理；而尚待上訴委員會處理的上訴聲請個案，由高峰期的6,500宗，減至去年底約1,700宗。惟至去年底，仍有1.3萬名聲請人或因聲請被拒人士留港，當中有8,400人是因聲請被拒而向法院提出司法覆核。