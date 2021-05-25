政Whats噏：接掌主席職位　周賢明無競爭下當選

47名泛民主派人士因組織或參與去年民主派「35+」初選，涉違《港區國安法》被還押，當中包括西貢區議會前主席鍾錦麟。佢喺今個月10日辭任。一班當區泛民區議員卒之等到呢日，最終由副主席周賢明自動當選。面對有人話周恨咗做主席好耐，佢就例牌否認。

西貢區議會今日(25日)召開特別會議補選主席，副主席周賢明喺無人競爭下坐正。話說周係自1991年起連續8次當選，係連續在任時間最長嘅西貢區區議員，有「長勝將軍」之稱，今次終於贏埋主席嘅寶座。周當選之後即刻簽信辭任副主席，佢話呢次唔係開心嘅選舉，亦唔係部分前議員所講「恨咗好耐」。佢聲稱自己鍾意企後面，但今次都要行前，因為側邊嘅人冧低咗，所以希望大家可以並肩同行。

在場嘅建制派區議員張展鵬質疑，突然加插會議選主席太過急忙，認為程序上唔合適，加上本屆區議會主席嘅任期只係去到今年12月31日，關注周嘅任期安排。周就承諾任期只會去到今年底，到時會再同議員溝通去協商職位安排。另外，副主席一職都需要進行補選，秘書處建議下月初開會。不過一班泛民區議員等唔切，提議喺星期五(28日)舉行，仲得到在席區議員過半數同意下通過添。