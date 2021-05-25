九巴削班賴運輸署暫停考試致車長不足　區議員轟無妥善評估人手

新冠肺炎疫情稍緩，不少市民逐漸恢復正常出行。有屯門區議員近日接獲街坊投訴，指往來佐敦至元朗洪水橋的九巴63X線縮減班次，惟九巴卻把成因「賴落」運輸署，稱署方早前暫停駕駛考試及續牌，令車長不足所致。區議員直言有關解釋屬不可接受，質疑九巴未有妥善評估人手安排，早前更解僱不少兼職車長導致人手不足，建議九巴優先聘回該批車長。

屯門區議員張錦雄指出，早前向九巴查詢63X路線削班問題，獲回覆指車長人手一向不足，加上運輸署早前暫停駕駛考試及續牌，進一步加劇問題，影響到近日63X路線早上部分班次。張批評，九巴言論似是把問題「賴落」運輸署，因九巴早前削減兼職車長，現時又指人手不足，認為九巴是營運公共服務的機構，應妥善評估人手是否足夠。另外，運輸署亦應作出配合，例如加快處理相關牌照申請。

九巴回覆東網查詢指，受疫情影響，運輸署曾多次暫停及調整巴士車長駕駛考試及續牌安排，影響約500名車長及學員，拖慢補充車長人手進度；且新車長入職訓練需時，個別服務時段或出現人手不足情況，將密切監察各路線的運載情況，並因應實際情況調動車務。九巴又指，駕駛考試安排已恢復正常，該公司亦已增加招聘活動，情況有望逐步改善。