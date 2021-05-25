人口老化等致公院病床需求增　醫管局研監測系統調配資源

醫療科技日新月異，加上藥物發展和疾病的轉變，醫療服務也需要隨之更新。醫院管理局今日(25日)舉行傳媒講座，指出近年醫院病床供應緊張，病人住院需求日漸上升，雖然近年普通科病人平均住院日數由1998至1999年度的7日減至5.9日，惟人口老化、長期病患年輕化等問題，導致病床需求增加。為解決病床供應緊張問題，醫管局近年着力發展日間服務，同時研發「醫院運作監測系統」，方便醫院用以資源調配。

以往醫管局轄下醫院沒有系統能一目了然顯示所有病人預約資料，醫護人員需要用不同系統來了解病房病床情況等，而「醫院運作監測系統」就能將所有系統整合成一個作指揮，此系統沒有延誤，亦可有效節省醫護人員處理病人預備等的時間。系統將於今年內有模組，目前於伊利沙伯醫院測試中，需要一年時間作配備，往後如成功研發將優先置放於病床需求最迫切的醫院使用。

此外，由於病人平均住院日數漸少，醫管局近年亦注重發展醫院日間服務，以減少住院病床，紓緩病床供應緊張問題。醫院管理局總行政經理(聯網運作)張子峯稱，未來重建、改建及新建醫院均會設有日間醫療中心，而目前除伊利沙伯醫院外，屯門醫院、明愛醫院等均設有日間醫療中心，醫管局期望，未來更可設立地區性大型日間醫療服務中心，以紓緩需求。

張續稱，醫管局亦鼓勵病人使用「HA Go」手機應用程式，可為舊症覆診病人開展遙距診症及會診，甚至病人毋須到醫院，安坐家中便可由醫院送遞藥物上門，節省不少時間。