3女涉塗鴉炮台山天橋　東區法院受審

3名女子涉嫌於去年中，在炮台山一條行人天橋噴字，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。3人均不認罪，案件今天（25日）在東區法院開審。警員今作供表示，案發前2分鐘曾檢查過天橋，當時並無刑毀痕迹，但不久後現場便傳出搖晃噴漆罐的聲音，警員並見到有被告手持噴漆向牆上有所動作。

24歲侍應林燕虹、29歲售貨員林瑋婷被控一項刑事損壞罪，指她們於2020年4月6日，無合法辯解而損壞炮台山港鐵站B出口連接福元街的行人天橋。26歲文員滕克恬則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即在同日同地管有一支噴漆。

警員黃韶邦（譯音）作供指，當日他與5名警員以便衣裝束進行反刑事損壞巡邏，分散埋伏在案發天橋的附近。黃表示見到林燕虹將手中的噴漆掉開，並從天橋跑落樓梯，不過跑了幾級便跌倒在地上，他便上前慰問她。與此同時，另一警員岑言熹（譯音）指著林燕虹並大叫「佢噴野」，他便將林截停調查。

岑警則表示，當日他埋伏在天橋分叉口，負責每隔20分鐘檢查一次天橋。晚上11時許，他聽到有搖晃噴漆罐的聲音，並見到林燕虹手持噴罐舉起右手左右移動，當時他們距離約40至50米。他認為林燕虹與同行的林瑋婷東張西望、神色可疑，便追上調查。2女見狀逃跑，後被截停，警方在林瑋婷身上搜出噴灑膠水、噴漆、膠手套、5張A3海報等物品。而林燕虹逗留的位置，則多了「世界太可怕」及「天滅中」的字眼。