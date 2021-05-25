明愛新辦護理學高級文憑新課程　1800人已報讀爭50個學額

本地醫護人員需求殷切，明愛專上學院於2021/22學年開辦「普通科護理學高級文憑」，新課程與基督教靈實協會合作，學生須2年內完成不少於1,600小時的臨床實習。靈實轄下的2間療養院，將為課程提供臨床實習及指導的機會，讓學生學習社區長期護理的知識及技巧。明愛專上學院與基督教靈實，今日(25日)就課程簽署合作備忘錄，明愛專上學院校長麥建華表示，護理院舍對登記護士存在迫切需求，新課程可培訓有關人才，目前已有1,800人申請學科。

同場的靈實行政總裁林正財則指出，政府投放大量資源在「基層醫療」，康健中心需大量護士在社區工作，加上相關政策傾向長者在家中安老，需要大量有家居照顧經驗人士，他認為香港缺乏有關培訓，目前大部分護士培訓著重於醫院環境。

林續稱，靈實將於新學年推薦5名工作表現優秀、符合有關入學條件的員工修讀該課程，學員全期課程每月將有生活津貼，畢業後可獲靈實2年半的聘用合約。另外，符合條件的課程學生亦可獲靈實提供獎學金，首屆名額共有10個。他希望課程可一直開辦，為本港醫療系統帶來穩定的人力資源。

新課程為兩年全日制課程，畢業生會持有登記護士(普通科)牌照，課程首年設50名學額。明愛指出，該課程已納入「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)，扣除政府38,400港元資助後，2021/22學年實際應繳學費為每年58,850港元。