公帑補貼假難民打針治標不治本　專家促防酷刑聲請機制遭濫用

港府為「谷針」用公帑補貼非港人接種新冠疫苗，今日(25日)宣布疫苗接種計劃7月將涵蓋至免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認的難民，料涉1.3萬人。此舉恐隨時惹更多「難民」湧港，有議員指他們大部分屬「假難民」，港府每年已要燒逾十億元援助，猶如倒錢落海。有專家亦批評單靠打針防控做法欠妥，尤其難民多來自疫情高風險地區，源頭堵截才是正道，促盡快遣返難民，免增治安風險，影響防疫。

本港的免遣返聲請機制遭假難民濫用，主要在港從事黑工等不法活動。惟問題纏港多年，視若無賭的港府人袖手旁觀，更用公帑補貼打針，儼如助長假難民湧港。議員葛珮帆表示，港府每年都花十幾億元援助假難民，「他們留港多一日，就燒多一日公帑」，批評港府從未出手解決。她又指超過99%個案免遣返聲請個案都是假難民，司法覆核成功個案寥寥無幾，敗訴後又再上訴，拖延留港時間。她又指這些假難民經常被傳媒揭發在社區聚集或從事非法活動，嚴重影響防疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府不能單靠接種疫苗達致防疫，認為要處理難民問題最有效方法是防止他們濫用機制來港，「尤其是要有效處理持行街紙的人，他們在社區自由活動，有部分人更可能從事非法活動或工作，當局要加強執法。」他又指這些難民主要來自疫情高風險地區，例如東南亞，因此應勿讓他們輕易來港，才能做到有效從源頭堵截，否則這批人隨時成為防疫漏洞。

他認為即使用公帑免費補貼難民打針，「他們都未必打(疫苗)，即使打了，亦非完全零風險」，促港府目前最迫切要做的，是盡快遣返他們回國，否則問題無日無之。