政Whats噏：母親節禮物自己無份　莫嘉嫻慨嘆隨時都冇得平安食餐飯

莫嘉嫻見到老公所準備嘅母親節禮物，只係送畀家婆而自己就無份，嗰一刻佢真係嬲咗！

近日泛民主派可謂風聲鶴唳，人心惶惶，好多人都特別珍惜同家人共聚嘅時光。黃大仙區議員莫嘉嫻今日(25日)透過社交平台，答謝支持者對佢嘅生日祝福，期間佢提到自己近來心情欠佳，又遇上老公不解人意，仲慨嘆隨時都冇得平安食返餐咁話。

莫嘉嫻話由母親節嗰日開始，已經感到唔開心，事關佢當日由朝十晚六一直做嘢，又落區派口罩同禮物，雖然莫都係身為人母，但老公竟然全無表示，仲要指使佢去買飯盒返屋企，當佢一踏入家門發現屋企並無執拾，形容自己塊面就好似關公咁啊。後來佢見到老公所準備嘅母親節禮物，只係送畀家婆而自己就無份，嗰一刻真係嬲咗！

早兩日係莫嘅生日，佢話打算沿用舊年嘅做法，自己物色心儀生日蛋糕然後老公畀錢。誰知佢落咗柯打之後，先至知老公原來都訂咗個蛋糕，惟有取消訂單。但幸好對方都識得做補救動作，到餐廳訂枱以及約埋契爺契媽一齊食飯。莫話自己要求好簡單，只要平淡食餐飯就可以，因為喺依家嘅政治氣氛底下，隨時都冇得咁平安食返餐咁話喎。