海關機場及驗貨場檢1220萬元毒品　拘3男包括2名假難民

香港海關分別於機場及驗貨場截獲毒品，檢獲可卡因及冰毒市值共約1,220萬港元，同時拘捕3名涉案男子，包括2名假難民。

海關機場人員於上周四(20日)，在香港國際機場檢查一件從巴西到港的空運郵包，發現約5公斤約值720萬港元的懷疑可卡因，分別收藏在10件報稱健康食品的袋內。人員跟進調查後，昨日(24日)在荃灣拘捕一名報稱廚師的20歲男子。該名被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名，將於明日(26日)在西九龍裁判法院提堂。

另外，港口及海域科人員，亦於上周四在葵涌海關大樓驗貨場內，透過風險評估，揀選及查驗一箱由泰國抵港，報稱載有油畫的海運貨物時，發現有9公斤懷疑冰毒收藏在5幅油畫的暗格內，市值約500萬港元。經調查後，今日(25日)在元朗錦田拘捕2名分別37歲和34歲的巴基斯坦籍持行街紙的男子。案件仍在調查中。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林澤麟稱，兩案中被捕的3名男子均為收貨人，相信他們收貨後會將毒品交販毒集團作分銷工作。而於荃灣被捕的該名男子，事前已得悉貨物內有違禁品。兩宗案件交由海關毒品調查科跟進。

海關表示，會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或速遞渠道偷運毒品。同時呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。