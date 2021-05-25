政Whats噏：匿名批胡耀昌「逃兵」　大埔民主聯盟爆內訌

儘管「不割席、不分化」嘅口號曾一度叫得震天價響，但喺民主派所主導嘅大埔區議會，早前有人透過「大埔民主聯盟」嘅社交平台專頁，對早前決定辭職、退出新民主同盟嘅大埔區前區議員胡耀昌作出匿名抨擊，狠批胡係「逃兵」，遺下「蘇州屎」畀大埔民主聯盟成員。事件發酵至今日(25日)，多位同為「大埔民主同盟」嘅成員都話，不能接受胡所遭到嘅無端指摘，而陸續退出聯盟喎。

話說胡耀昌早喺本月初宣布辭任區議員，同時退出新民主同盟，但並無交代是否繼續留喺「大埔民主聯盟」。只不過，前幾日就有人利用「大埔民主聯盟」嘅社交平台專頁，對胡作出猛烈批評。事隔數日，一眾大埔區議員就嚟料喇。其中區議員周炫瑋話，佢喺兩年前有份創立該專頁，期望民主派人士可以互相尊重同合作，但估唔到竟有人以該專頁對胡作出人身攻擊，至今仍無人承認責任同公開道歉。佢認為呢件事令無辜嘅同事被誤以為係始作俑者，承受唔少攻擊及責備，所以佢要做「逃兵」而退出聯盟，但就強調今次嘅決定同宣誓無關。

退出嘅唔止佢一個喎。區議員文念志都話退出聯盟，話估唔到有人帶頭公開指摘辭職嘅同事係「逃兵」，言論過分已超越底線。希望未來日子，尤其是負責管理該專頁嘅同事，反思一下咁樣嘅留言係咪合適，如果唔合適，會唔會考慮收回言論同埋道歉。而多位聯盟成員亦緊隨其後宣布退出，區議員陳振哲話不滿「逃兵」以及「蘇州屎」論而退出，又「戴頭盔」話自己唔可以用聯盟名義發言㗎；而區議員姚鈞豪都話為咗尊重離職嘅議員，決定正式退出聯盟。

其實大埔民主聯盟早喺2019年區議會選舉前成立，當中16位成員成功當選區議員。區議員宣誓條例生效前，聯盟中嘅胡耀昌、連桷璋、林名溢、姚躍生已經宣布辭職。雖然唔知邊個匿名鬧爆自己人，但結果就係相繼退出聯盟，究竟係意見不合，定係純粹搵藉口走人呢？