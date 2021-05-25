警大埔反三合會行動拘64人　黑幫無牌樓上吧48人被捕兼票控

為有效打擊非法活動及堵截黑幫收入來源，大埔警區刑事部聯同大埔及上水分區特別職務隊，於本月22日至今日(25日)展開代號「剛火」反三合會行動，突擊搜查區內50多個目標地方，一共檢獲約400支市值超過2萬港元的酒類飲品、小量賭具及1支鐵通。

行動中，在機動部隊及入境處人員協助下，一共拘捕55男9女(14至76歲)，部分被捕人士疑有黑幫背景，64人分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所以外的地方賭博」、「行劫」、「傷人」、「聚眾毆鬥」、「無牌賣酒」、「在無領有酒牌的處所內飲酒」等，其中1名被捕男子同時因涉及一宗傷人案件被警方通緝。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸表示，其中於22日凌晨，大埔警區反黑組聯同特別職務隊及機動部隊，突擊搜查區內一間樓上酒吧，該酒吧為一幢唐樓的住宅單位，面積約700平方呎，但裏面竟有41男7女(20至50歲)。情報顯示該無牌樓上酒吧已經營約1個月，與當地黑幫有掛鈎，警方除了拘捕該批人士外，亦以涉嫌違反「禁聚令」，向他們作出票控。

莊其後表示，警方亦非常關注在疫情期間違反限聚令的情況，重申這些聚集活動屬於非法及自私行為，警方會果斷進行票控及檢控行動，呼籲市民切勿以身試法，並重申會繼續以情報主導的策略，打擊任何形式的非法活動。警方對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法。

另一方面，