34歲男周日由檢疫中心逃走　昨午尋回　曾逗留將軍澳天晉II單位

有人由外地抵港後，從檢疫中心逃離，曾在社區逗留多個小時！一名34歲姓鍾的男子周日(23日)由新西蘭抵港後，因在指定檢疫酒店違反檢疫規定而被送往竹篙灣檢疫中心，惟他當晚在未獲授權人員許可下，自行離開檢疫中心，警方昨午(24日)才尋回該男子。

消息指，一名由新西蘭抵港的男子周日到西環華麗都會酒店接受強制檢疫，同日因違反檢疫令被轉送檢疫中心。同日晚上約11時，該男子離開房間，跑到隔離營大閘外登上一輛私家車逃去。

衞生署回覆東網查詢時指，該名男子於周日由外地返港，被送到檢疫中心後，當晚在未取得獲授權人員許可下自行離開，職員隨即報警求助。警方已尋回該名人士，他昨午被送回竹篙灣檢疫中心繼續完成餘下的檢疫。 該名男子今早因身體不適被轉介至公立醫院接受進一步治療。

署方續稱，衞生署在收到懷疑違反檢疫令個案會作出跟進調查，需要時會徵詢律政司意見，可能會對有關人士提出檢控，但署方不會對個別案件作出任何評論。

警方回覆指，昨日凌晨約1時20分接獲相關部門報案，指一名34歲姓鍾本地男子懷疑離開竹篙灣檢疫中心，其後於竹篙灣檢疫中心外被一輛私家車接走，人員其後於將軍澳唐俊街12號「天晉II」一單位發現該名男子，並將其送往將軍澳醫院治理。

醫院管理局回覆指，有關男病人今早被送到將軍澳醫院，其新冠肺炎檢測證實沒有染疫，目前情況穩定。​​

東網正向民安隊查詢，暫未獲回覆。