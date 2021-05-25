6間學校被納入強制檢測公告　28日或之前需接受檢測

政府今日(25日)公布，由於6間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，有2間學校的指定級別及4間學校被納入強制檢測公告，根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

食物及衞生局發言人表示，任何在5月12日至5月25日期間曾身處下列地點，包括﹕香港新界上水清河邨清潤樓B翼地下中華基督教青年會上水幼稚園、香港新界屯門蝴蝶邨蝶舞樓地下124至130號香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校、香港新界元朗安樂路5-11號明珠樓1樓麗晶幼稚園分校、香港新界荃灣海濱花園平台C(第9至12座)P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園，超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於5月28日或之前接受檢測。

如上述地點的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月30日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月23日至5月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，香港九龍牛頭角牛頭角道 240 號觀塘官立小學一年級、香港鰂魚涌英皇道 1100 號太古小學一年級、以及今年5月12日至5月25日期間曾面授上述指明級別學生的兩間學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於5月28日或之前接受檢測。受檢人士若在5月23日至5月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。