港府承認復必泰疫苗或供過於求　8月中到期　或捐其他國家

港人接種疫苗意欲不高，有媒體報道本港將棄置數以百萬劑新冠疫苗，抗疫資源或遭浪費。政府發言人今(25日)晚回應，現時已運抵本港的兩款疫苗各約200萬劑，未使用的包括內地研發的科興疫苗約105萬劑，內地及德國合研的復必泰疫苗則約84萬劑。政府承認市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費疫苗，政府會估算未來需求，要求延遲付運等，或捐予其他有需要的地方。

政府發言人表示，現時本港每日平均在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約1萬劑量。由於復必泰疫苗必須在超低溫的環境下儲存，自生產後計算的使用期限較短，即抵港後大約3至4個月，故本港庫存的復必泰疫苗的使用期限料於8月中屆滿。

為免浪費疫苗，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

不過，由於疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，政府預計即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充，呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足及疫苗接種中心有足夠容量時盡早接種疫苗。