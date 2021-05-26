反黑搗大角咀工廈無牌樓上吧　拘43男女包括黑幫頭目

西九龍總區反三合會行動組根據線報及深入調查，昨晚(25日)9時採取代號「駭浪」行動，打擊工廈非法活動，突擊搜查大角咀合桃街2號一幢工廈的目標單位，搗破一間無牌樓上酒吧。行動中拘捕43人，分別35男8女(18至71歲)，包括多名有黑幫背景人士。

被捕者當中，包括1名姓王(23歲)的酒吧負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）條例》（第599F章）。其餘被捕42人，則涉嫌「在沒有領取酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。行動中，合共檢獲約620罐啤酒及38瓶烈酒，總值約65,000港元，所有被捕男女現正被扣留調查。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，涉案無牌樓上吧位於上址13樓，面積約2,500呎，間有兩個VIP房及一個大廳。當負責行動的探員到場時，有數枱顧客正在飯聚及飲酒耍樂，部分客人有黑幫背景，並為幫派中活躍頭目，而該無牌酒吧則由另一黑幫操控。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。