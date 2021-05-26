賓館酒店房轉做過渡屋　9成申請來自賓館　房間細不適合大家庭

本港房屋供應緊張，政府早前宣布將實施先導計劃，資助非政府機構(NGO)租用約800間酒店和賓館房間來營運過渡性房屋，出租予有需要市民入住。計劃自今年4月開始接受賓館及酒店提交申請。運輸及房屋局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘向東網透露，目前已有至少200間房間進入最後評審階段，當中賓館的申請較酒店踴躍，至今收到的申請約9成來自賓館；僅有不足10間酒店有意參與計劃，當中絕大部分位處市區。他估計變做過渡性房屋的賓館房間面積較小，不適合大家庭入住，又稱當局最快下月公布NGO與相關賓館及酒店的配對及資助細節，之後將接受合資格市民申請租住。

陳立銘指出，目前並不會要求賓館及酒店進行改裝工程，例如改裝共用廚房等，否則可能會延遲計劃推出時間。他補充指，目前逾20間NGO有意參與計劃，料或出現同一區有2至3間NGO同時營運過渡性房屋的情況。他承認此舉或會造成收費上的競爭，惟強調政府預留彈性予NGO自行訂立對租客要求，故機構針對的租客對象均不同，例如有綜援戶及長幼共融家庭等，而政府則會按機構的收費等標準批出相應資助。

另外，陳立銘預計由賓館房間改裝作過渡性房屋的單位面積普遍較細，平均約100多呎。他認爲申請者屬大家庭就未必適合，而二人住戶或單親家庭就相對適合。他認為上述過渡性房屋單位無論面積、環境及保安都會比劏房理想。

談及計劃下租住年期須不少於2年，陳指推出計劃後會適時作檢討，並根據疫情發展及經濟環境再審視計劃未來路向。