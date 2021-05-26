東方日報A1：谷針搵假難民　又嘥公帑填氹

本港新冠疫苗接種率低，令內地拒與港府通關。為求盡快「湊夠數」，港府不惜用公帑填氹，為假難民免費打針。港府昨宣布，疫苗接種計劃7月將涵蓋至免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認的難民，料涉1.3萬人；持雙程證留港者亦可於本周五（28日）起預約接種。此舉恐隨時惹更多「難民」湧港，有議員指他們大部分屬「假難民」，港府每年已要燒逾十億元援助，猶如倒錢落海。有專家亦批評單靠打針防控欠妥，尤其難民多來自疫情高風險地區，源頭堵截才是正道，促盡快遣返難民，免增治安風險，影響防疫。

目前不足130萬名市民接種第一劑新冠疫苗，與港府希望年底達70%接種率仍有大段距離。港府除了強推「疫苗氣泡」逼港人就範打針，疫苗滯銷下，竟宣布將新冠疫苗接種計劃擴至非港人，包括持雙程證來港的內地人，以及逗留在港的「難民」。港府指目前香港有1.3萬名「難民」，現正透過香港國際社會服務社向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向，計劃7月開始，安排4至6間指定疫苗接種中心為他們接種，並提供翻譯服務。

本港的免遣返聲請機制遭假難民濫用，以期在港從事黑工等不法活動。惟問題纏港多年，視若無睹的港府袖手旁觀，更用公帑補貼打針，儼如助長假難民湧港。議員葛珮帆表示，港府每年花十幾億元援助假難民，「他們留港多一日，就燒多一日公帑」，批評港府從未出手解決。她又指99%免遣返聲請個案都是假難民，司法覆核成功個案寥寥無幾，敗訴後又再上訴，拖延留港時間。她又指這些假難民經常被傳媒揭發在社區聚集或從事非法活動，嚴重影響防疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府不能單靠接種疫苗達致防疫，認為要處理難民問題最有效方法是防止他們濫用機制來港，「尤其是要有效處理持行街紙的人，他們在社區自由活動，有部分人更可能從事非法活動或工作，當局要加強執法。」他又指這些難民主要來自疫情高風險地區，例如東南亞，因此不應讓他們輕易來港，才能做到有效從源頭堵截，否則這批人隨時成為防疫漏洞。

他認為即使用公帑免費補貼難民打針，「他們都未必打，即使打了，亦非完全零風險」，促港府目前最迫切要做的，是盡快遣返他們回國，否則問題無日無之。區議員袁海文認為，除非經濟能力不足，否則應該收取非港人的疫苗成本價。

另外，政府昨晚再度谷針，指現時未使用的內地及德國合研的復必泰疫苗約有84萬劑，內地研發科興疫苗則有約105萬劑，認為市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約一萬劑量，目前庫存的復必泰使用期限將於8月中屆滿，如接種量不足以抵銷庫存將造成浪費。港府又稱為免浪費疫苗，會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

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