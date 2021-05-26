保良局流動玩具圖書車　新年度服務啟航

玩具，又何止於「玩」咁簡單？遊戲及玩樂對兒童發展意義深遠，過程中能學習溝通相處、責任感等性格素養。為讓不同社區及階層兒童能夠享有平等同樂機會，保良局自2011 年起開展全港首創「流動玩具圖書車」服務，游走各區公共屋邨，為社區兒童及家庭提供玩具租借、親子工作坊等，實踐「共童創作，共樂分享」理念。

流動玩具圖書車服務對象為幼兒至12歲青少年，過去兩年即使於疫情影響下， 依然服務超過48,000人次，以及新增近1,000名會員，主要服務包括定期到訪社區屋邨，提供超過300 種特色玩具租借，例如有桌上遊戲、汽車模型、玩偶、立體圖書等，小朋友可即場玩，或免費借回家中，兩星期後歸還。配合獎勵計劃，提升小朋友愛惜玩具及按時歸還的責任感。另外亦與玩具廠商合作舉辦玩具Fun一Fun活動，由企業義工擔任導師，設立攤位工作坊，讓小朋友齊齊試玩，創意學習。與此同時，服務會連繫不同專業，走入社區舉辦家長講座，分享親子遊戲及教養心得等，以助增進家庭關係。

保良局早前舉行「保良局流動玩具圖書車2021~2022 啟動禮」，邀得合作夥伴香港玩具廠商會、HK3C 協會、鑽石贊助安基司幼稚園暨國際幼兒園，及多間贊助企業代表出席，為流動玩具圖書車新服務年度揭開序幕。如各界善心企業機構希望捐助保良局流動玩具圖書車或共商合作推行善業，可致電34626260或電郵至 cscmydc@poleungkuk.org.hk 。