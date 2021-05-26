眾院提抗華法案　促支持台灣及香港民主派

米克斯（小圖）提出的《確保美國全球領導力與參與法案》包括支持台灣及香港民主派條文。（中新社圖片）

美國國會正審議多項對抗中國的草案，眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）周二（25日）提出一項應對中國競爭的法案，提升美國經濟競爭力，同時就人權問題向中國施壓，包括支持台灣及香港民主派人士的條文。

全長470頁的《確保美國全球領導力與參與法案》（EAGLE Act）涵蓋多個議題，包括增加投資推廣美國製造業、貿易、與盟友和夥伴合作、重新參與國際組織，以及承認中國種族滅絕新疆維吾爾族等。

法案亦要求美國政府加強支持台灣和香港民主派人士的條文，同時要求審查在美國上市的中國公司是否參與侵犯人權行為。法案亦呼籲華府在氣候變化等共同利益領域，與中方合作。

法案指出，美國必須與盟友和夥伴密切協調，以有效與華競爭，鼓勵盟友和夥伴在制衡中國侵略性的行為方面發揮更大作用。民主黨籍米克斯有意與眾議院外交委員會的共和黨人合作，希望法案最快下月在委員會過關，之後與眾議院其他委員會審議的法案整合，之後再與參議院的法案整合。