防疫措施難長期收緊　曾祈殷指市民或需每年接種疫苗

香港現時疫苗接種率仍處於地位，不少市民仍對打針抱有憂慮。

港府屢出奇招谷針不成，令內地拒與港府通關，為求盡快「湊夠數」，港府不惜用公帑填氹，為假難民免費打針。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(26日)在電台節目表示，本港未來的防疫措施不可能無了期收緊，疫苗接種是中長線抗疫策略，未來每年好大機會要再次接種疫苗。

曾續指，青少年經常補習及上課，港府至今仍未將由內地及德國研發的復必泰接種年齡門檻，擴闊至11至15歲，對此感到失望，指美國、加拿大及新加坡先後批准，認為港府並不近貼其他發達國家，專家委員會審批程序需力求更快，以推廣年輕人接種疫苗。

對於本港新增的2宗不明源頭確診個案，涉及1名地盤工及1名菲傭，曾認為可能是外地感染，亦可能本地受感染，甚至可能在檢疫酒店交叉感染，強調需要為每名入境人士作血清抗體測試，以釐清個案屬外地或本地。

對於政府指會同藥廠商討如何處理過剩的疫苗劑量，曾指，個人評估好大機會未能使用所有疫苗，如本港有過剩疫苗，應給予更需要疫苗國家或地區，避免造成浪費。