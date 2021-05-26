發聲易惹抨擊工會難尋繼任人　馬仲儀：日後需低調行事

成立近20年的「前線醫生聯盟」面臨解散，另一個公立醫生工會、公共醫療醫生協會會長馬仲儀今早(26日)在電台節目表示，相信醫院管理局沒有施加任何壓力要求工會解散，但認為目前社會氣氛下，工會為業界事務發聲，很多時外界都會掛上一些政治意見，甚至惹來抨擊，部分更帶有惡意，令醫生同事不希望代表工會發聲。而近日政府曾提及會檢視工會有否違反《港區國安法》，並指早前罷工的醫護可能違反國安法，令他們感覺很擔憂。

她續指，自己將於下月退任公共醫療醫生協會會長一職，正努力尋找接任人，雖然認為難度高，但現階段相信協會的延續不成問題。她指出，協會在員工福利及專業事務上都有責任，醫委會內亦有席位，為令更多同事願意留在協會，日後可能需要減少曝光，少作公眾評論。

對於有報章昨日(25日)發表評論文章，質疑醫管局刻意隱瞞反修例期間右眼受傷女子的病人情況，而局方發聲明回應指不認同，並表示已依法向警方提供有關醫療紀錄。馬仲儀認為病人的醫療報告涉及私隱，醫生不會因新聞需要，而將病人的醫療報告提供予傳媒。

她續解釋指，醫療報告一般由病人申請，亦可能由執法或法律機構因應訴訟的需要提出申請，並在病人允許下提供，報告應該只由參與調查的人閱讀。她又稱，醫療報告內容只包括在醫管局接受臨床治療期間的紀錄，若病人入院時體內有1粒子彈，醫療報告便會提及，但醫管局的職員並非從事法證工作，醫生治療時難以判斷出一般損傷屬何外物造成。