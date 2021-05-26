大包裝狗糧掩飾販毒　警拘貨車司機檢逾2千萬元大麻花

警方毒品調查科根據線報及深入調查，於本周一(24日)晚上掩至元朗馬田路及馬棠路交界截查一輛貨車，發現貨車上儲存大量大包裝狗糧。探員經進一步探查，發現其中63包狗糧內藏有懷疑毒品。

經點算，警方一共檢獲252包以透明真空袋包裝的大麻花，共重約126公斤，市值約2,670萬港元。警方以涉嫌「販毒」拘捕49歲本地男貨車司機，初步相信他負責運送毒品。被捕男子正被扣查，案件將於明日(27日)在屯門裁判法院提堂。

警方毒品調查科總督察葉秀蘭指，行動成功堵截大批大麻毒品流入本地市場，警方將進一步調查其來源及銷售途徑，不排除有更多人被捕。警方留意到近年本地吸食大麻的人數上升，不排除與有西方國家將消遣用大麻合法化、毒販於社交平台銷售大麻有關，當中不少年輕人低估大麻對身體的傷害及影響，呼籲家長多加留意避免子女誤入歧途。

據統計，警方今年1至4月破獲324宗大麻案件拘捕415人，當中包括94名21歲以下青少年，一共檢獲約528公斤大麻及製品，各項數據均較去年同期大幅上升。