新冠康復者接種意欲低　僅12%肯打針　不良反應亦較多

本港截至昨日(25日)累計有11,836宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局今日(26日)回覆立法會議員書面質詢的文件披露，現時全港約有11,800名新冠康復者。截至本月13日，康復者出院後已接種新冠疫苗有1,472人，佔康復人數約12.5%。康復者接種新冠疫苗，比無確診人士可能會出現較多系統性的不良反應，例如疲倦、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒和關節痛。

食衞局表示，根據衞生防護中心轄下的科學委員會建議，康復者只需接種一劑新冠疫苗，欲接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，應待康復出院最少90日後接種；欲接種內地研發的科興疫苗，應待康復出院最少180日後才可接種。

當局指會透過電話短訊通知已康復出院，而未曾接種疫苗的康復者，可到各社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家診所接種一劑新冠疫苗。醫院管理局亦會向準備出院的康復者派發接種新冠疫苗的特定資料概覽，闡明相關疫苗接種安排。康復者可以直接攜同相關電話短訊／資料概覽，在建議接種日期後向任何一間社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家醫生查詢和安排接種疫苗，毋須透過疫苗接種計劃的網上預約系統進行預約。

就「疫苗氣泡」下各項放寬社交距離措施而言，康復者在接種一劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。假如康

復者在出院後已接種一劑新冠疫苗，並已預約接種第二劑，政府會為他們取消第二劑的預約。