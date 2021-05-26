沙中線過海段明年通車或再延　屯馬車費短貴長平怪象難修正

沙中線屯馬線將於今年第3季全線通車，惟若以現時票價結構釐定屯馬線車費，或會出現「短貴長平」的情況。港鐵行政總裁金澤培今日(26日)在周年股東大會上承認，有關票價問題屬歷史遺留下來的原因，由於不同線路有不同處理方式，未來會通過每年票價逐步調整，並承認需時解決相關問題。至於屯馬線大型測試工作已完成，他指，通車工作相當順利，惟沙中線過海段、即紅磡至金鐘段，若要如期在明年第1季通車情況嚴峻，意即難做到。

至於廣深港高鐵段因新冠肺炎疫情停擺逾1年，目前仍然重開無期。金指出，高鐵站重開一事，要視乎港府與廣東省政府之間的協商，港鐵亦已準備好在本港與內地能關之時，提供高鐵服務。而根據港府與港鐵的協議，當高鐵客量少於預期15%時，政府全資擁有的九廣鐵路需承擔70%虧損，港鐵重申會與政府根據合約商討。

金續稱，港鐵未來會投放1,000億港元推行多條新鐵路及上蓋發展項目，包括東涌西延線、屯門南延線、北環線及小蠔灣車廠上蓋，將提供大量就業機會，亦會如常尋求融資，及發展新電商策略等。

另外，港鐵主席歐陽伯權在股東大會前透露，港鐵正實行新企業計劃，以保持競爭力，並定下三大方向，包括充分發揮香港核心業務、保持中國內地及國際業務發展，以及投入新科技，並會盡力推行減排及綠化車站措施，並在車站增設洗手間育嬰，管治上亦會重組架構，釐定權責工作等。

被問及港鐵是否會就接種疫苗的市民提供優惠，以增加接種誘因，金澤培稱會積極參與討論。而歐陽伯權補充指，已與政府商討安排外展接種事宜，會方便及鼓勵員工接種，但強調接種疫苗要視乎個人意願。