中大研究推算新冠隱性感染者2萬　佔本港人口0.3%

新冠肺炎疫情持續逾年，有醫學團隊的研究指出，本港未被發現的新冠肺炎患者約有2萬人，加上已確診的1萬多人，染疫者逾3萬人，推算本港99%以上人口須透過接種疫苗方能得到保護。此外，團隊另一項研究指出，111名已接種2劑復必泰或科興疫苗的人士均有抗體，反映兩款疫苗均具保護作用。

中文大學醫學院團隊去年4月21日至今年4月18日，進行新冠狀病毒隱性感染研究，招募4198名18歲以上成年人參與，當中39%人為40至59歲、32%為18至39歲、29%為60歲或以上。進行抽血及問卷調查後，發現當中有6人的血清存有「免疫球蛋白G抗體(IgG)」、即曾感染新冠肺炎，比例為0.14%，並以此推算本港新冠隱性感染成人患者約有2萬人，佔整體人口約0.3%。

團隊另一項關於疫苗功效的研究指出，截至上月20日，111名年齡介乎22至82歲、已接種2劑疫苗人士的血清中均有中和性抗體，當中48人接種復必泰疫苗、63人接種科興疫苗，反映兩款疫苗均具保護作用。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘說，研究結果顯示本地確診個案與未被發現的個案比例為1:2，本港出現隱性感染的機率較外國低；認為本港採用的防疫檢測、源頭追蹤及隔離措施有效阻止病毒在社區擴散。