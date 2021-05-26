新冠疫苗嚴重滯銷　港府威嚇指下輪採購劑量未必足夠全民接種

本港新冠疫苗「滯銷」，港府昨晚(25日)指為免浪費疫苗，不排除通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道，捐予其他更需要疫苗的地方，又警告指疫苗生產等程序需時，預計即使日後市民對疫苗需求大幅增加，疫苗將無法在今年內補貨。食物及衞生局今日(26日)進一步於立法會文件警告，指因「本港疫苗猶豫情況十分嚴重」，下一輪與藥廠的採購談判中，將未必能採購足夠全港市民接種的疫苗劑量。

食衞局表示，已抵港的疫苗數量，截至五月中，由內地研發的科興疫苗及由內地及德國共同研發的復必泰疫苗各約200萬劑，已使用的科興及復必泰疫苗分別約94萬劑和123萬劑。就餘下未付運的疫苗劑量，當局指會與有關藥廠保持緊密聯繫，配合疫苗接種計劃進度，按照採購協議安排疫苗分批運送到港。

當局指新冠疫苗有一定期限，尤其復必泰疫苗只可儲存3至4個月，全球疫苗供應緊張，為免浪費疫苗，會根據疫苗接種及預約趨勢估算可能過剩的疫苗，與藥廠商討如何處理預計未能於今年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括探討延遲付運或不予付運部分批次疫苗，或通過世衞等渠道捐予其他地方。

如果延遲付運，疫苗預計最快只可安排於明年重行付運，而不予付運或捐出的疫苗，將不會在現有採購協議之下獲得補充。當局又預計藥廠以至世衞均會考慮本港今輪接種計劃反應，決定本港在其全球疫苗供應策略中可獲分發的疫苗劑量。由於本港疫苗猶豫情況十分嚴重，而已採購疫苗過剩的機會明顯，港府指於下一輪與藥廠的採購談判中，未必可採購足夠全港市民接種的疫苗劑量。

此外，港府指根據外國報道及藥廠公開提供的資料，復必泰疫苗接種者很有可能在完成接種兩劑疫苗後的12個月內，需要接種第三劑的加強劑，而且每年都可能需要接種加強劑來提升疫苗的效能，特別是針對變種病毒。當局表示，藥廠正就接種加強劑相隔的時間以及其安全性、產生免疫力及效能等進行研究。就科興疫苗而言，目前尚未確定是否需要接種加強劑。

港府指正考慮採購新一代新冠疫苗作為加強劑，及規劃下一輪疫苗接種計劃，新一代疫苗的保護效能，以及對變異病毒株的保護力，會是以後選購及認可新冠疫苗的重要考慮。政府又指加強劑的效用很大機會取決有否接種於今輪接種計劃提供的疫苗，港府會準備於下一輪接種計劃中為今輪已經接種疫苗的市民接種加強劑。至於今輪接種計劃中尚未接種疫苗的市民應否及如何接種加強劑或其他疫苗，需聽取科學委員會的專家意見後再作安排。