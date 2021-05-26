教師專業失德投訴不斷　議員批教育守則30年不變早過時

2014年違法佔領行動(佔中)及2019年《逃犯條例》示威均有不少學生參與，而由前年6月至去年底，教育局就接獲269宗有關教師專業失德的投訴，事後取消3名教師註冊資格。多名議員關注教育局對教師的監管不足，《香港教育專業守則》和《香港教師專業標準參照》更自1990年知訂至今沒有更改，批評早已過時。

議員張宇人批評，現行《香港教育專業守則》和《香港教師專業標準參照》由教師諮詢組織於31年前制訂，有不少家長反映在投訴教師時難以在守則中找到相關失德的條文，故促政府盡快檢討和更新兩份文件，明確禁止教師參與違法活動、煽動或組織學生參與違法活動、向學生宣揚個人政見，以及在網上發表煽動仇恨言論等。

張指，雖然當局曾於2016年就更新守則進行諮詢，但因為有教育團體反對而暫停，質疑政府是否只要有人反對就停止工作，批評如此的守則有何效用；議員陳振英亦質疑政府當局為何不帶頭推出官方的教育專業指引，讓教育界更容易遵守。

教育局局長楊潤雄回應指，相關守則一直由教育界訂立，2016年操守議會亦向立法會提出過增加實務指引，惟遭到部分議員強烈反對。對於是否應由當局推出官方指引，楊稱要再作考慮，因社會上有意見認為應由專業人士制訂守則。不過楊強調當局處理失德投訴時，守則並非唯一標準，當局亦會將處理過的部分投訴個案和社會分享。

另外，有議員認為應在課堂上增設閉路電視，加強監管教師教學。議員梁志祥指在269宗有關教師專業失德的投訴，只有3名教師被取消註冊資格，不少家長擔心，若學生沒有家長指正教師在課堂上的失德言論，家長則無從投訴，學生亦可能有被報復的風險，故認為應於課室加設閉路電視，提升教學透明度。議員何俊賢指，曾有教師和學生拍攝班相時帶頭按着右眼，呼應前年反修例示威中受傷的「爆眼女」，何認為秋後算帳才能追尋公義，當局需嚴正處理。

楊潤雄表示，根據過往的例子大多數的老師均是專業，當局已盡快處理失德教師，但認為在課堂上設置閉路電視對教學有一定影響，亦代表當局對整體教師的不信任，需要在社會上有更多討論，考慮清楚影響。對於何提出的失德例子，楊表示不會討論個別個案，但強調當局會根據程序適當處理投訴。