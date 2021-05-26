政府隧道明年底實施不停車繳費　影響逾260名收費員

政府收費隧道及青沙管制區明年底開始實施不停車繳費系統，以遙距繳費取代人手繳費。運輸及房屋局今日(26日)提交的立法會書面回覆透露，初步估算將影響262名收費員，已鼓勵各營辦商為受影響員工轉換合適崗位，並考慮在隧道費服務商招標時加入投標者須招聘現職隧道員工的要求。

運房局指，初步估算約有262名收費員受影響，海底隧道佔最多，有52名收費員；其次是獅子山隧道，有48名收費員。除收費員外，部分職位如助理營運主任、營運組長、行政及輔助人員、技工等均會在實施不停車繳費系統後，無需再兼顧隧道收費相關工作，運輸署會與各營辦商檢視有關職位的人手安排。

局方續指，運輸署一直鼓勵各營辦商為受影響員工轉換合適崗位，如為收費員提供資助或培訓，協助他們轉職為交通督導員。若收費員完成24天訓練課程及獲取其他交通督導員入職資格，署方會考慮各政府隧道及青沙管制區的營運及人手編制，豁免營辦商營運合約中交通督導員須有一年相關工作經驗的入職要求。運輸署亦鼓勵營辦商安排員工轉職至營辦商或其母公司經營的其他業務。

當局亦會積極考量在隧道費服務商招標加入投標者須招聘現職隧道員工的要求。至於現有營辦商，運輸署會持續監測其工作，若個別員工遭解僱，營辦商須按照僱傭條例及管理合約的相關條款作補償。