立會補選以福袋誘票投鄭泳舜　李慧琼前助理等2人罪成囚8個月

2018年立法會九龍西補選發生賄選事件，議員李慧琼一名前兼職議員助理及另一名居民組織義工，向市民派發載有約值100港元物品的「福袋」，試圖利誘選民投票給鄭泳舜。該助理和義工早前被裁定串謀在選舉中作出舞弊行為罪成，今（26日）在西九龍法院判刑。暫委裁判官許肇强指出，報告顯示2名被告被定罪後仍無悔意，而她們的角色屬於助選，認為判刑須具阻嚇性，故不接納辯方提議判處緩刑。裁判官最終決定，判2人即時監禁8個月。

2名罪成的被告分別是深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）及王維霞（52歲）。她們均是海麗邨居民，其中王維霞於2017年3月至2018年8月期間，是李慧琼的兼職議員助理。今日判刑後，王申請保釋等候上訴，惟裁判官認為本案證據十分清晰，可謂屬鐵證，故拒絕相關申請。同案原有另外2名接受福袋的海麗邨居民被控，但他們經審訊後獲裁定罪名不成立。

鄧奕梅的代表大律師今進一步求情指，背景報告顯示被告在廣西成長，至2011年來港。由於被告的原居地沒有民主選舉文化，故她對民主制度認識不深，加上她錯信了別人，才導致今次事件發生。考慮到被告僅屬低層義工，其行為對選民投票意向影響極微，冀法庭以緩刑方式處理。代表王維霞的大律師則求情稱，被告過往一直致力服務社區，且她現罹患乳癌，身體狀況欠佳，同樣希望法庭判處緩刑。

據控方證供， 在2018年3月4日，王要求鄧收集海麗邨居民的個人資料，鄧之後將上述2名脫罪被告的個人資料交予王，但其中一人當時並非登記選民。同年3月11日，鄧再提醒2人投票給鄭泳舜。結果他們其中一人有在補選中投票。另一人則因趕不及登記而未能投票，但仍向鄧訛稱已投票給鄭。