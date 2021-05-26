免遣返聲請人濫用人道援助　政府加強監察堵承辦商違規漏洞

立法會政府帳目委員會早前就審計報告提交報告書，政府表示歡迎有關報告，並會接納各項建議作出跟進。例如在向免遣返聲請人提供人道援助的工作上，社會福利署已要求承辦商提升評估及跟進工作，防止出現濫用情況。

政務司司長張建宗今日(26日)在立法會會議上指出，有關審計署發現向免遣返聲請人提供人道援助工作的承辦商有違反合約規定的情況，張表示社會福利署已即時與承辦商制定一系列的改善措施，包括要求對方準時提供統計報告以作監察之用；以及提升評估和跟進工作，防止有人不當使用或濫用人道援助服務。而社署會透過適切財務管理及服務監察，確保服務承辦商提供具效率及成本效益的服務，確保公帑用得其所。

有關屋宇署在強制驗樓計劃的管理方面，張表示署方會繼續精簡程序加快推行步伐，定期檢討計劃的成效，署方亦會對不遵從要求的業主加強檢控。政府會向署方及有需要的業主提供資源，以及透過宣傳提升公眾對計劃的認知。對於保育歷史建築的工作，發展局至今已推行6期活化歷史建築夥伴計劃，當中涵蓋22座政府歷史建築，活化作旅舍、餐廳、中醫診所等。發展局會不時檢討活化範疇、簡化申請程序、優化評審程序等。在公共博物館藏品的管理方面，博物館計劃增聘人手、實施措施改進藏品登記入冊的工作、每月匯報登記進度以加強監察等，致力在更早時間完成工作。針對博物館儲存空間不足的問題，康樂及文化事務署計劃興建文物修復資源中心，已在今年2月獲區議會支持，並會適時向立法會申請工程撥款。

關於旅遊發展局的管治事宜，張表示政府正積極實行報告的建議，如委任更多青年人加入旅發局的理事會、與旅發局訂立行政措施的備忘錄、制定機制處理旅發局未動用的額外撥款等。另外，亦會全面更新旅發局網站及加強優質旅遊服務計劃標誌的展示。在促進政府建築物的能源效益及節約方面，機電工程署已就節省能源常態化發出指引，會持續留意政策局及不同部門推行措施的進展，將更多政府建築物納入重新校驗計劃，擴大節能項目。