政府促立會撐擴建新西堆填區　議員質疑違2050年前碳中和目標

港府早前宣布將爭取於2050年前實現碳中和，有議員今(26日)在立法會上表示，政府現時仍要求立法會支持新界西堆填區擴建工程，關注政府有何計劃可擺脫依賴堆填區處置廢物。運輸及房屋局回應指由於正在轉型階段，故需先依賴既有做法，但強調大型綜合廢物處理設施正在興建，相信未來可處理30%的都市固體廢物。

運輸及房屋局局長陳帆在立法會口頭質詢環節上表示，為進一步深度減碳，2020年《施政報告》宣布香港將致力爭取在2050年前實驗碳中和，為達目標，政府會於今年稍後更新藍圖，全面制訂所需政策及措施。

陳指，本地溫室氣體主要來自數個排放源，包括2018年發電佔整體排放量65.6%， 其他為運輸及廢物處理。為減少碳排放，政府已在廢物處理、能源供應、綠色建築及綠色金融等方面採取多項措施，如政府2月公布「香港資源循環藍圖2035」以全民減廢、資源循環為願景，長期目標是發展足夠轉化為能設施，長遠擺脫依賴堆填區直接處理廢物。政府亦將於啟德發展區、東涌新市鎮擴展區及古洞北新發展區加建區域供冷系統，三項工程建造費涉140億港元，每年可節省約1.3億度電。

不過，工程界議員盧偉國關注，廢物管理產生的碳排放量有90%來自堆填區，擺脫依賴堆填區可有助香港深度減碳，但政府早前仍要求立法會支持擴建新界西堆填區，而第一座轉廢為能的設施仍在興建，日後只能處理每日3,000噸的都市廢物，關注政府有何具體計劃擺脫依賴堆填區處置廢物。陳帆回應指，有關大型綜合廢物處理設施在興建中，相信數年後落成可處理香港約30%的都市固體廢物。至於已興建的有機資源回收中心，可將每日200噸的廚餘轉廢為能。

另外，議員劉業強關注新界西擴建堆填區計劃地點為大灣區中心點，該處附近亦設有煤電廠及回收源等，詢問政府會否有意重新規劃及安置有關設施。陳則指，環境局與發展局一直有緊密溝通，強調現時盡量減少不同廢物管理設施，減少對環境影響，但在轉型階段仍要有設施維持社會正常運作，而減廢藍圖中亦有訂立短中長期措施，作各方面平衡。