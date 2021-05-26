男生向水炮車掟磚判感化　上訴庭指過輕決定再判

18歲男學生於去年元旦大遊行向水炮車掟磚，並管有易燃液體及打火機等。他早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪，被判18個月感化令。律政司及後認為判刑過輕，申請覆核刑期，建議改判被告拘禁式刑罰，但被原審主任裁判官錢禮駁回申請。律政司今天（26日）再向高院上訴庭提覆核，最終獲判勝訴。3名上訴庭法官為答辯人索取更生中心、勞教中心及教導所報告，並將其還押至6月10日判刑。

答辯人陳業云，承認於2020年1月1日，在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞屬於香港政府的一部人群管理特別用途車。此外他亦承認於同一天管有一個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。

律政司代表今天陳詞時，強調案發時現場一帶有暴動，有人設置路障及縱火。當時答辯人混在記者群中以靠近警方，然後衝出向水炮車掟磚，其行為不但性質嚴重，更可能激發他人倣效。加上答辯人裝備齊全，帶同錘及打火機等危險物品，這都是加刑因素。

答辯人的代表大律師則指，答辯人與暴動無關，而涉案物品是放在背囊而非手持。上訴庭法官在裁決時就指出，原審裁判官判刑出錯，太過側重答辯人的個人背景，判罰卻未能反映其罪行嚴重性等因素，因此裁定律政司覆核得直，應為答辯人應被判處拘禁性刑罰，於是決定先索取報告，押後至下月重新判刑。