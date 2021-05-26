電動小巴前路茫茫　議員批進度得啖笑

政府在去年的財政預算案中預留8000萬港元，推行「電動公共小巴試驗計劃」，目標在2023年有40輛電動小巴在路面試行。議員柯創盛指市民只希望政府做好促進者的角色，而業界則希望有更多配套和充電站，柯批評政府帶大家「遊花園」，指知道政府實行進度實情的人只會「得啖笑」，形容電動小巴前路茫茫，指「電動公共小巴試驗計劃」於去年提出，但要待2023年才有試驗計劃，2025年才真正推行，質疑政府能否急市民所急。

環境局局長黃錦星回應指小巴是香港的獨特車種，加上香港地形多斜坡，無論在車型或路線設計上都有很大挑戰。黃指當局已邀請專家研究，並引導廠商製造電動小巴，亦有與充電器的供應商聯絡，邀請他們研發及生產充電設備。

對於政府正推展在觀塘市中心公共運輸交匯處，設置電動小巴快速充電設施及提供相關收費充電服務的試驗計劃，黃指當局曾於去年發出公告，邀請承辦商發展充電器，收到5份建議書，惟均未能符合當局要求，並在今年3月再發出公告，收到共4份建議書，正在審視，他透露建議書內容正面，盼能在交匯處加快安裝充電設施。

議員何君堯指曾經出現有興趣的承辦商均未能達標，認為政府應主動出擊，例如主動邀請內地電動車車廠就項目落標，形容政府不用只「等運到」。黃表示當局一直有就觀塘的項目和業界溝通，當局亦會考慮邀請內地廠商。