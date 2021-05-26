展示海報宣傳醫療服務　西醫鄺紹基認違規遭除牌獲緩

註冊西醫鄺紹基被投訴在水泉澳廣場，展示有其醫療所「泉澳醫護中心」資訊的廣告海報，被指有違《香港註冊醫生專業守則》中，不得為業務宣傳的要求，經醫委會聆訊後被處以從普通科醫生名冊除名為期2個月，緩刑1年。

醫委會早前接獲1封自稱「私人醫生」人士所寫的投訴信，指鄺紹基於2018年7月至9月期間，在水泉澳廣場展示有其醫療所「泉澳醫護中心」資訊的廣告海報，例如「兒童入學檢查優惠」、「四價流感疫苗現已接受預訂，符合資助計劃人士...費用全免，毋須額外收費」等。有關行為被指會構成《香港註冊醫生專業守則》中，利用醫療護理作商業活動或進行業務宣傳。鄺的代表律師表示被告認罪，又指非蓄意為之，得知問題後亦已立即將海報下架。

醫委會認為，被告行為構成不被允許的促銷行動，不符合香港註冊醫生所被期望的行為標準，故決定把鄺從普通科醫生名冊中除名2個月，緩刑1年。此外，聆訊間期提及鄺於2013年曾涉嫌濫用醫生身份，擅自關掉病人氧氣一案，但醫委會認為2宗案件性質不同，故未有將該案併入本次案件中考慮。