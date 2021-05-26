4成離婚人士未能全數收贍養費　議員狠批政府4式耍太極

不少單親家庭依靠贍養費過活，但長期被拖欠款項。政府引述數據指8成離婚人士沒有申請或沒有打算申請贍養令，即使對方拖欠款項，申請人亦可利用法律程序追討欠款。有議員狠批政府回應是耍太極4式，包括以數據聲稱離婚人士不需要贍養費、指申請人未有利用法律程序追討欠款等，批評政府無誠意解決問題。

議員葛珮帆指根據政府統計處於2015年的調查顯示，有約4成離婚人士未能全數收取贍養費款項。此外，有約9成被拖欠費用的人士沒有採取法律行動追討欠款，原因包括提出法律訴訟的程序太繁複以及耗時甚久。葛指很多單親媽媽向她「一路講、一路喊」，她們為應付「時畀時唔畀嘅贍養費」，需要找工作應付生活所需，但當擁有少許資產時又不能申請綜援。雖然可以從法律程序追討欠款，但她們根本沒有閒錢打官司，反問為何前年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼女」則可輕易取得法援。

民政事務局局長徐英偉同樣引述統計處的數據，顯示在2015年10月至2016年1月期間，約有36萬名曾離婚或分居人士，當中約8成人沒有申請亦無打算申請贍養令；而9成人沒有與前配偶定立有關協議，其中56%人認為沒有需要定立協議、16%指雙方同意不需要提供贍養費。徐又提及和睦家庭是和諧社會的基石，而綜援及在職家庭津貼特別照顧單親家庭的需要，提出的要求較寬鬆。若然有關人士被拖欠贍養費費用，可透過法律程序向對方徵收利息及附加費，甚至可申請禁止對方在1個月內離港。

有意見建議港府參考外國政府的做法，設立贍養費管理局以統籌贍養費事宜，徐指有關政策存有利弊，擔心向社會釋出錯誤訊息，認為「有個局會處理有關事宜，自己唔想畀錢就唔使畀」。而且，可見外國贍養費管理局運作的行政費高企，甚至會收取當中的2成贍養費。而政府委託機構所進行的相關研究已經完成，未來會提交予家庭議會審視，再予政府考慮未來路向。

另一議員謝偉俊則力數「局長耍太極4式」，包括指數據顯示離婚人士沒有需要申請贍養費、現行制度有保障、「有一大籮法律程序，只係申請人唔做」，及已有研究程序。謝批評有關研究不是由政府執行，是提交予家庭議會，討論再研究，是「耍完又耍」。議員容海恩則指局長回覆令單親家庭「睇到好勞氣、眼火爆」，單親父母要照顧小朋友原本已很難找工作，還要他們進行繁瑣的法律程序是不可能做到。