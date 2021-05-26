涉騙政府防疫基金　重案組拘13男女

新冠肺炎在港肆虐逾年，多個行業大受影響，政府遂於早前推出不同抗疫防疫基金，為受疫情影響的不同行業提供財務支援。基金秘書處較早時將42個懷疑有問題的申請個案轉交警方跟進，港島總區重案組經深入調查後，於昨日及今日(25至26日)在全港各區拘捕5男8女(23至67歲)，涉嫌「詐騙」及「企圖詐騙」。

港島總區重案組總督察鍾志強指，轉介個案分別包括7宗零售業資助計劃以及35宗美容、按摩院及派對房間資助計劃申請，警方經調查後發現部分申請人申報的業務地址於指定日期前，並無實質營運相關合資格的業務範圍。

鍾續指，13名被捕男女一共申請173萬港元資助，其中62萬款項已獲批出，其中一人訛稱經營美容業務，申請約24萬港元資助為案中最大額的個案。拘捕行動中，警方搜查多個申請地址，檢獲一批商業文件、電話、電腦等證物，以及相信用以申請資助的相片、租單等文件，部分相片及文件相信曾被人改動。

被捕男女大多報稱為商人或無業，正被扣查，警方不排除有更多人被捕，強調詐騙及企圖詐騙均為嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，並譴責有不法之徒騙取資助，將就每一宗有問題的申請個案作深入調查，以打擊欺詐案件。