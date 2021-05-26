港大通識師訓課程只設6學額　尚待當局發放公社科課程

隨着教育局「殺科式」改革通識科，通識師訓的需求大大減少，香港浸會大學亦停辦其通識教育雙學位課程，目前香港僅餘香港大學開辦教育學士及社會科學學士(雙學位課程)，提供通識或人文學科的師資培訓。該學科今日(26日)舉行聯招網上簡介會，校方表示課程已作出調整，公民及社會發展科的訓練將會納入課程。本年學額只設6個，而課程會如期開辦。

該課程分為教育及社會科學兩大範疇，教育範疇有兩個核心科目，分別為公社科教育，以及社會科學及人文教育，後者是2020年9月新開辦。社會科學範疇則提供6個主修，包括地理、政治及公共行政、心理學等。港大教育學院高級講師陳淑英表示，課程將提供公社科師資培訓，惟坦言須待教育局發放課程內容，方能將其納入師訓課程。對於教育界目前紅線處處，校方會如何從師訓角度支援學生，陳表示「我們會做自己認為對的事，我們會訓練專業的教師，確保每一個決定都經過深思熟慮」。

此外，該課程聯招學額近3年都錄得單位數字，2019年收7人；2020年收8人；2021年則只收6人。聯招Band A申請人數方面，2018、2019、2020分別錄得37、49及36人。無論是申請人數，抑或是學額，數字都遠低於港大其他教育課程。不過，陳明言課程會如期開辦，沒有打算停辦。

陳續指，2017年至今，61%的畢業生從事非教育行業，例如公務員、公用事業、研究人員，亦有人創業。餘下39%從事教育行業，科目涵蓋通識、生活與社會、地理、中國歷史、經濟、企業、會計及財務概論等，如教授小學，則須為合約教師。