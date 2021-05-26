圖改指控質疑手令效力　警斥黎智英壹傳媒走捷徑

警方國安處去年8月拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子和多名壹傳媒高層，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒、黎智英父子3人及多名涉案人士其後分別提出訴訟，要求法庭下令警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。案中10名原告申請修改原訴傳票內容，除挑戰警方取得手令的合法性外，更要求法庭頒發臨時禁令，禁止警方使用檢取得來的資料作為檢控證據。聆訊今天（26日）在高院原訟庭繼續，代表警務處處長的資深大律師質疑，壹傳媒及黎氏等人藉警方侵權為由提出民事索償，實為挑戰警方手令的合法性，他們嘗試繞過司法覆核的程序，實有「走捷徑」及濫用司法程序之嫌。

代表警務處處長的資深大律師表示，總裁判官蘇惠德簽發手令的決定，屬於司法決定，任何司法決定只有透過上訴或司法覆核之程序才可被推翻，審理今次申請的陳嘉信法官雖然是高院法官，但他今次並非處理上訴或司法覆核，無權擱置另一名法官的決定。而若壹傳媒一方欲透過司法覆核挑戰警方手令的合法性，則需符合司法覆核的興訟門檻，例如要說服法庭批出覆核許可、案件具有合理可爭辯的理據、要嚴格遵守興訟時限等等。

資深大律師指出，司法覆核的申請人一般需在相關決定作出後3個月內提出訴訟，有關侵權行為的民事申索，訴訟期限則為6年。若壹傳媒及黎氏以司法覆核挑戰手令合法性，現在已是逾時興訟，他們需向法庭解釋逾時的原因。他們入稟時指稱，警方檢取超越手令範圍的資料，要求警方就侵權賠償及要求警方交還文件，到現在卻又挑戰警方手令的合法性，試圖繞過司法覆核的興訟門檻及程序，實有「走捷徑」及濫用司法程序之嫌。

壹傳媒及黎智英一方挑戰手令合法性的其中一項理據，是指手令是根據《港區國安法》第43條發出，第43條訂明涉及危害國家安全的案件應由警方國安處辦理，然而涉案手令卻是由商罪科警員處理。就此警方回應表示，這涉及第43條的解讀，條例其實是賦予包括警方在內的執法部門行使權力搜查處所；而《港區國安法》第16條亦訂明，警方國安處可從香港特區以外聘請合格的專門人員和技術人員，協助執行維護國家安全相關任務。因此可理解為，除了警方國安處外，警隊其他部門亦有權執行第43條的權力去搜查犯罪證據。