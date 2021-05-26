荃灣海岸臭味問題未解決　議員批政府措施難治本

荃灣海岸臭味問題，困擾附近居民多年仍未解決。環境局今(26日)在立法會上表示，已在荃灣安裝4個旱季截流器，阻截區內部分污染物流入荃灣海灣。至於長遠解決荃灣海岸氣味問題，則計劃在荃灣大河道與馬頭壩道箱型雨水渠下游附近海段，設置大型旱季截流設施，料最快2027/28年竣工。不過，有議員批評安裝上述旱季截流器是浪費金錢及沒有成效，強調最有效改善海水臭味的方法，是在海旁設截流器。

會上，議員陳恒鑌指政府當年曾表示該4個旱季截流器，改善臭味可達70%，惟近年居民投訴臭味依然，「甚至仲臭過以前」。雖然當時政府認為在上游處理即可，但其實過去曾有建議在下游一次性收集污水，為最有效改善方法。陳質疑相關工程要6至7年後才竣工，等候時間過長，促當局加快工程進度。

另外，議員田北辰表示荃灣海岸發出臭味的源頭，皆因荃灣舊樓糞渠污水排入海灣，環保署估計由駁錯渠引致的污染排放量，約佔全港近岸水域總污染排放量的30%，強調治本方案應為處理日久失修及渠管錯駁的問題。

田又指申訴專員公署早前批評政府部門延誤處理舊樓錯駁渠管個案，並建議環保署檢討及修改《水污染管制條例》，改善執法效能，又要求屋宇署加強向不遵從法定命令的「三無大廈」業主作檢控，關注環保署及屋宇署何時跟進建議。

環境局局長黃錦星回應指，本周曾出席立法會相關事務委員會會議討論改善荃灣海灣氣味問題，強調政府亦非常緊張，故已多管齊下處理。他強調現有措施有一定成效，但要更徹底處理問題，政府內部亦有討論加快設置大型旱季節流器的工作。針對公署的建議，他指會加強跨部門協作並回應建議，會在既有機制下報告進展，惟會上難以明確交代會否修例。